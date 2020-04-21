На городских маршрутах увеличат число троллейбусов

Количество троллейбусов на городских линиях необходимо увеличить до нормативов – для обеспечения безопасности пассажиров в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в связи с введением режима повышенной готовности на городских троллейбусных маршрутах произошло значительное падение пассажиропотока. Дзержинский филиал МКП «ГЭТ» сократил число троллейбусов – сегодня на маршрутах работают 40 из 62 единиц общественного транспорта.

— После введения в Новосибирске ограничительных мер пассажиропоток в троллейбусах значительно сократился, в отдельные дни – до 25 %. После того как было принято решение о возобновлении деятельности некоторых предприятий, произошла небольшая прибавка пассажиров. Перед нами стоит задача увеличить количество троллейбусов на маршрутах Новосибирска. Это позволит обеспечить социальную дистанцию между людьми и снизить риск распространения коронавирусной инфекции, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал начальник филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» Олег Шильмейстер, до начала пандемии на маршрутах работали 62 троллейбуса. В будние дни они перевозили около 56 тысяч пассажиров. Сейчас на маршрутах работают 40 единиц подвижного состава. Число новосибирцев, пользующихся этим видом транспорта, снизилось до 20 тысяч.

В целях профилактики распространения коронавируса во время перерыва на конечных остановках кондукторы и водители проветривают салон и проводят влажную уборку с применением антибактериальных средств. Для дезинфекции транспорта на территории депо привлекаются работники клининговой компании. Перед каждым выходом на линию все экипажи подвижного состава проходят предрейсовый осмотр и получают медицинские маски, дезинфицирующие средства, антисептики для обработки рук и влажные антибактериальные салфетки.

Фото Евгении Серёгиной