В Новосибирске начинается возведение четвёртого моста через Обь

Генеральный план размещения производственных баз предусматривает четыре площадки, которые включают в себя строительный городок с общежитием, две бетоносмесительные установки, склад для хранения металлоконструкций и инертных материалов, площадку для стоянки спецтехники, сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

К сегодняшнему дню в Новосибирск поставлено более 7 тысяч тонн металлических конструкций для возведения эстакад и моста, завершается перебазирование буровых установок для устройства буронабивных свай под опоры моста.

Концессионером проекта выступает Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС»), генеральным подрядчиком – головная компания строительного дивизиона холдинга – Производственная фирма «ВИС». Концессионное соглашение с правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства подписано 6 декабря 2017 года. Разрешение на начало строительства по одному из первых этапов проекта выдано мэрией города в феврале 2020 года.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Общая протяжённость всех объектов создаваемой в рамках концессии инфраструктуры превысит 5 километров.

Фото предоставлено пресс-службой компании