В налоговую и банки пошли первые заявки от пострадавшего от COVID-19 бизнеса

— На сегодняшний день в гарантийный Фонд Новосибирской области поданы 13 заявок на получение льготных кредитов (от 5 до 15 млн рублей) на общую сумму 106 млн рублей, а также на получение 4 гарантий на 54 млн рублей. Плюс фонд рассматривает заявки от 15 предпринимателей о продлении сроков по ранее выданным кредитам. Предприниматели активно пользуются этими мерами поддержки, так как понимают, что это один из вариантов облегчить бремя расходов в тяжелое время, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

У микропредприятий, по его оценкам, будет востребована программа изменения графика погашения основного долга по микрозаймам и продление их сроков до 3 лет, которую сейчас разрабатывает областной Фонд микрофинансирования. По запросу бизнеса увеличен лимит по кредиту на пополнение оборотных средств — до 300 тысяч рублей на одного работающего, а также сумма займа без залога — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, по словам Гончарова, сейчас министерство работает с заявками компаний, которые планируют реализовывать новые проекты и расширять производство. В частности, заявка ООО «Здравмедтех-Н» рассмотрена в региональном фонде развития промышленности и передана в федеральный фонд.

Полный список мер поддержки, доступных для компаний пострадавших отраслей, а также МСП, опубликован на сайте минэкономразвития Новосибирской области. Здесь же указаны условия получения льгот по разным видам налогов, кредитам, платежам за аренду.

Руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев рассказал, что сегодня в налоговую поступили более 200 обращений о предоставлении рассрочки в подаче отчетности, а также отсрочки в выплате налогов и взносов.

— Пока по этим обращения не принято ни одного принципиального решения — не потому что мы отказываем, а потому что еще не наступили сроки уплаты этих налогов. Но, думаю, в будущем такие ситуации возникнут, — констатировал он.

По данным Легостаева, сейчас перечень пострадавших сегментов экономики расширен до 12 ОКВЭДов, 38 отраслей. О каком количестве субъектов экономической деятельности, а также количестве занятых в них граждан может идти речь в Новосибирской области, налоговик не уточнил, отметив, что эта цифра сейчас анализируется. Он напомнил, что компаниям из пострадавших отраслей эти меры будут предоставляться автоматически.

— По нашим оценкам, меры поддержки могут распространяться более чем на 20 тысяч компаний Новосибирской области, которые включены в реестр субъектов МСП. Мы понимаем, что складывающаяся ситуация приведет к снижению поступлений налогов в бюджеты всех уровней. По нашим совместным оценкам с минфином региона, пока речь может идти о 15-20 млрд рублей, — говорит Легостаев.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что только в один банк региона на пятницу прошлой недели поступили 40 заявок от МСП на получение беспроцентных кредитов на зарплату, 22 из них были одобрены. Он заявил, что эта практика будет расширяться, и большая часть заявителей сможет претендовать на эту меру поддержки.

Что касается платежей за аренду, Решетников подчеркнул, что даже частные арендодатели при обращении к ним компании, которая включена в список пострадавших отраслей по ОКВЭД, обязаны предоставить ей отсрочку по оплате. Если собственник недвижимости отказывается это сделать, то чиновник рекомендовал обращаться с жалобой к ним в ведомство, а также к уполномоченному по правам предпринимателей Новосибирской области. Легостаев при этом пообещал, что налоговая будет более тщательно мониторить ситуации, когда юридический адрес компании не совпадает с местом ее фактического пребывания, чтобы не штрафовать добросовестных предпринимателей, выселенных арендодателем за неплатежи в связи с кризисом.

— Что касается автошкол, то с этим предложением на нас вышли предприниматели, они заявили, что готовы образовательную часть обучения проводить дистанционно, а в ходе практической части гарантировать ученикам безопасность. Мы обратились к вице-губернатору Сергею Семке с просьбой рассмотреть эти предложения на заседании антикризисной рабочей группы, — пояснил Мамулат.

не исключил, что список пострадавших отраслей вскоре может пополниться за счет небольших, в том числе непродовольственных, магазинов, работающих на первых этажах жилых зданий, а также автошкол.

Андрей Гончаров сообщил, что после закрытия продовольственных рынков (с 19 апреля) ведомство ведет точечную работу с сельхозпроизводителями, которые готовы поставлять свои товары в торговые сети. Сейчас местная продукция занимает на полках ритейлеров сетевого формата в регионе от 25 до 90%, в зависимости от магазина и номенклатуры товара.

2020-2021

Лев Решетников сообщил, что по поручению правительства области в регионе ведется работа по обеспечению выполнения всех мероприятий для подготовки к отопительному сезонугода. Речь идет и о поддержке управляющих компаний. Эти вопросы сейчас также прорабатываются на уровне МинЖКХ РФ.

Чиновник также не исключил расширения региональных мер господдержки.

— На заседаниях антикризисного штаба обсуждалось множество мер, предложенных предпринимателями, которые не вошли в итоговый план. Это не говорит, что они не будут реализованы. Посмотрим обоснование под конкретные мероприятия и дальше будем расширять этот список, — пояснил он.

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