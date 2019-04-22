На госпрограмму по безопасности дорожного движения добавят 1,1 млрд рублей

Областная госпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» продлена на один год, а ее финансирование увеличено на 1,1 млрд рублей. Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, срок реализации областной госпрограммы продлен до 2021 года. Начиная с 2019 года в нее будет интегрирована региональная программа Новосибирской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемая в рамках одноименного национального проекта. За счет изменений общие затраты на реализацию мероприятий областной госпрограммы с 2015 по 2021 год увеличены более чем на 1,1 млрд рублей (средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников) и составят 4,9 млрд рублей.

Отмечается, что в результате изменений будет увеличено финансирование существующих мероприятий госпрограммы, в том числе средства будут направлены на устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля. В рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемой в рамках национального проекта, запланировано проведение массовых мероприятий с детьми на общую сумму 7,2 млн рублей (конкурсы «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильные смены «Юные инспектора движения», конкурс «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города»); производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП на общую сумму 4,3 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова