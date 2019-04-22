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Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины

Самые востребованные телемедицинские врачи — терапевты и педиатры.
  • 22/04/2019, 17:22
Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины

Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины, следует из рейтинга, составленного СК «Сбербанк страхование жизни».

Отмечается, что в марте 2018 года СК «Сбербанк страхование жизни» обновила программу кредитного страхования, включив в нее дополнительный сервис телемедицины. За это время удаленные медицинские консультации стали доступны почти 4 млн клиентов, оформивших полисы добровольного страхования жизни заемщиков кредитов. При это, сам сервис не влияет на стоимость страхового полиса.

— По телефону, в чате или по видеосвязи клиенты могут вместе с врачом оценить результаты анализов и исследований, определить, насколько серьезны симптомы болезни и узнать, к какому врачу следует обратиться за консультацией в клинику. Кроме того, телемедицинские врачи могут пояснить назначенное лечение и дать рекомендации по первой помощи в экстренной ситуации, — рассказали в пресс-службе.

Как показал анализ обращений за телемедицинскими консультациями, предоставленными врачами медицинской компании «Доктор рядом», больше всего запросов поступило к терапевтам — 67% и педиатрам — 25%. Остальные запросы получили узкоспециализированные врачи, среди которых наиболее востребованными были гастроэнтерологи (13% от общего числа обращений к врачам узких специальностей), дерматовенерологи, неврологи и гинекологи (по 10% обращений), отоларингологи, уролог и эндокринологи (по 8%), а также психологи (6%).

Среди клиентов — пользователей телемедицины 60% — женщины, 40% — мужчины. Более половины обращений поступило от людей в возрасте от 25 до 40 лет (53%), четверть – от людей 40-55 лет (26%), примерно десятая часть — от клиентов 55 лет и старше (11%).

В топ-3 федеральных округов по востребованности телемедицины вошли Центральный (27% обращений), Приволжский (22%) и Сибирский (15%). В ЦФО большинство обращений поступило из Московского региона (57% от общего числа запросов в этом федеральном округе), в ПФО — из Пермского края (19%), Башкортостана (14%), Татарстана (10%) и Самарской области (9%), в СФО — от жителей Иркутской (17%), Омской (14%), Кемеровской и Новосибирской (по 13%) областей, а также Красноярского (12%) и Алтайского краев (9%).

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

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