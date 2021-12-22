На Госуслугах введут принудительную двухфакторную авторизацию

В 2022 году Минцифры планирует ввести принудительную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале Госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства, пояснив, что делается это для дополнительной защиты данных граждан. Им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.

Период пандемии и развитие дистанционных сервисов значительно продвинуло популярность портала госуслуг. Количество профилей превысило 100 млн, но для входа в примерно 90% из них установлена только однофакторная идентификация, рассказали источники «Известий», близкие к Минцифры.

В ведомстве в ответ на запрос «Известий» сказали, что «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое», но не привели конкретных чисел.

— Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Инициативу поддержали в Госдуме. По мнению экспертов, введение обязательной двухфакторной идентификации является своевременном мерой, которая вписывается в общемировые тенденции.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями заявил, что в предстоящем году значительно расширится функционал портала «Госуслуги».

Эксперты считают введение принудительной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды. Так, осенью о такой мере заявила компания Google. Принудительную авторизацию некоторых пользователей, у которых много подписчиков, сейчас вводит Facebook.