Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

— Предлагается увеличить штатную численность аппарата горсовета Новосибирска на 1 единицу — консультанта — в связи с необходимостью организации работы по выплатам к почетной грамоте. Для реализации документа, который вы приняли на прошлой сессии. Просим принять проект решения, — обратилась к депутатам горсовета на сессии начальник управления горсовета по правовым вопросом Ольга Кондратенко.

Депутат Светлана Каверзина поинтересовалась у нее, насколько большой объем работ предстоит выполнять новому консультанту?

— Для этого действительно необходим новый человек со своим рабочим местом, с налогами на его зарплату? — спросила депутат. — У нас есть 4 вице-спикера. Объем работ не увеличился.

Изучив должностную инструкцию, которую ей предоставила Кондратенко, Каверзина снова заявила, что объем работ у нового консультанта не велик, и она не видит необходимости во введении новой штатной единицы в аппарат горсовета.

В защиту этого предложения выступил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, он сообщил, что специалисты бухгалтерии уже сегодня «постоянно остаются после завершения рабочего дня, так как финансовые документы требуют соблюдения специального, четко прописанного регламента».

— У нас вводятся почетные грамоты горсовета, обеспеченные деньгами (Решение принято на предыдущей сессии горсовета Новосибирска. — Ред.): более 560 грамот в год или по два за каждый рабочий день. Это требует огромного количества сопроводительных документов, — пояснил Асанцев. — С точки зрения объема работы, которая сейчас есть у бухгалтеров горсовета, нужно вводить две штатные единицы. Попробуем справиться с одной. Если не получится — будем предлагать еще одну.

В группе «Коалиции Новосибирск-2020» в Телеграме уточняется, что к каждой грамоте горсовета предусматривается денежная выплата в размере 47628 рублей.

Депутаты от оппозиции предложили коллегам не раздувать штаты, а провести в горсовете административную реформу, которая сейчас проводится в муниципалитете под руководством мэра Анатолия Локтя. Депутат Андрей Гудовский, возглавляющий комиссию по местному самоуправлению, рекомендовал оппозиции выйти с этим вопросом на комиссию и детально обсудить ее предложения.