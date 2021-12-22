Впервые в Новосибирске пройдет благотворительная акция «Новогодний автобус»

22 и 23 декабря впервые в Новосибирске пройдет акция «Новогодний автобус». Идею для доброй акции придумал и воплотил в жизнь благотворительный фонд «Завтра будет».

Благодаря новосибирцам и общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» удалось собрать более 1000 различных подарков. На сегодняшний день на лечении находятся 970 детей, более чем для ста малышей это будет самый первый Новый год.

«Новогодний автобус» будет работать 2 дня и объедет 10 медицинских учреждений. Экипаж праздничного транспорта под руководством Деда Мороза и Снегурочки будет состоять из волонтеров-аниматоров в маскарадных костюмах — они радостно и весело поздравят маленьких пациентов под окнами больниц и передадут им новогодние подарки.

— 28 ноября мы объявили о сборе подарков и не ожидали, что столько людей откликнется на наш призыв. Офис нашего фонда превратился в резиденцию Деда Мороза, куда неравнодушные горожане и компании приносили игрушки для детей. Такой автобус организован впервые в нашем городе, — рассказывает руководитель «Завтра будет» Ксения Алешина.

Благотворительный фонд «Завтра будет» оказывает адресную помощь тяжелобольным детям и проводит системную работу по созданию условий для получения детьми качественного лечения. Фонд сотрудничает со многими лечебными учреждениями Новосибирска.

Фонд создан 9 сентября 2021 года. За это время уже была оказана адресная помощь пяти детям, закуплена мебель и техника для создания кухни для мам в онкологическом отделении областной клинической больницы, чтобы они могли окружить своих детей домашней заботой и вниманием даже в больничной палате, производится закупка специализированного питания для маленьких пациентов.

Также на базе фонда работает центр психологической реабилитации и социальной адаптации для онкобольных детей «Добрая Дора», за 3 месяца работы занятия и развлекательные мероприятия посетили 53 ребенка.