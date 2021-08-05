На границе с Кемеровской областью задержана колонна из трех тралов с разобранными белазами

Тралы не доехали 50 метров до границы с Новосибирской областью. Сейчас решается вопрос, куда транспортировать технику — она занимает большую часть дороги. Эвакуатор для перевозки тяжеловесной техники отказался транспортировать механизмы — слишком тяжелые.

ТУАД передало информацию ГИБДД Новосибирской области, передвижной пункт весового контроля находится в районе поселка Журавли, на границе с областью. В настоящее время принимается решение об охране техники.