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Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

  • 05/08/2021, 17:30
Автор:
Новости Новосибирска
Люди устремились за отдыхом и впечатлениями в районы области, однако не везде село готово принять туристов.

Пандемия коронавируса выгоняет людей из городов на отдых в сельскую местность. По мнению экспертов отрасли, это могло бы сказаться на экономике как сельских районов, так и региона в целом.

Тренд современного развития туризма связан, с одной стороны, с необходимостью развития территории, с другой с ограничениями коронавируса, когда люди проводят свободное время за городом, сообщил председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виктор Данн на пресс-конференции. Эти обстоятельства и финансовые возможности туристов создают условия для развития сельского туризма, экотуризма, событийного туризма. В масштабе страны туризм является инструментом развития экономики как возможности привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Как рассказали участники пресс-конференции, некоторым районам Новосибирской области уже есть, чем порадовать туристов. В качестве примеров приводили экологические тропы Маслянинского, Сузунского, Искитимского районов, фермерские хозяйства, мастерские крестьян-ремесленников.

Наша задача — привести имеющиеся в регионе площадки к стандартам гостеприимства, чтобы было понимание, куда может поехать турист, где можно формировать экскурсионные группы, рассказывает организатор проекта агротуризма в регионе Елена Гончарова. Также мы занимаемся возрождением ремесленнического направления, культурных традиций. Это развитие должно быть связано с событийными мероприятиями. Турист любит и интерактивную историю, и осмотр достопримечательностей, и комфортное размещение. Нам не хватает продвижения наших районов, информационной поддержки.

Однако у всех проектов, реализуемых в области в целом, нет самого главного координирующего начала, в качестве которого могло бы выступить отдельное министерство по туризму, заявляют участники рынка. Пока же туризм как отрасль то и дело переходит из-под юрисдикции одного подразделения экономики в юрисдикцию другого, и поэтому ресурсы на его развитие тратятся уже по остаточному принципу. Это сказывается на качестве информирования о туристических предложениях региона конечных потребителей самих туристов.

У нас туристы рады бы приехать в районы, но не знают, куда ехать, рассказывает директор центра развития Маслянинского района Елена Воротникова. Туроператоры не предлагают удобные одно-, двухдневные программы, в которых туристы получили бы качественный сервис и насладились бы предложениями, возможными в сельской местности. Сейчас мы вместе с «Олимпией-Райзен» тестируем такой проект. Мы запустили однодневные программы, где туристы могут посмотреть все достопримечательности района, погрузиться в альтернативную сельскую среду.

Однако информирование еще полбеды. Даже получив интересующую информацию, туристы сталкиваются с недостаточно развитой логистикой предоставления услуг. В частности, как было сказано на пресс-конференции, непросто приходится «безлошадным» туристам, для которых добраться до собственно мест организации туров отдельный квест.

Этот вопрос сейчас особенно назрел, когда страна провозгласила необходимость развития внутреннего туризма, говорит Виктор Данн. Что касается логистики, то в свое время по инициативе Новосибирской ассоциации туристских организаций были определены точки, где автобусы могли останавливаться и высаживать туристов, показывать достопримечательности. Лично я говорил, что нужно повесить знаки в таких местах, но так их и не обнаружил. То есть по большому счету администрированием процессов развития туризма надо было начать заниматься еще вечера. Это больная тема, которая, к сожалению, висит в воздухе.

В настоящее время на территории Новосибирской области действуют около 50 площадок агротуризма на территории 12 районов. В 2021 году еще 14 площадок намерены подать заявки на гранты Ростуризма. Стоимость отдыха составляет от 1-2 тысяч рублей за однодневный и от 5 тысяч  рублей за двухдневный тур. По данным ВЦИОМ, пока только 9% туристов путешествуют по России больше одного раза в год, 23% один раз в год, 50% по России не путешествуют из-за дороговизны (70%) и отсутствия свободного времени (30%).

Фото pixabay.com  — Free-Photos

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : экотропы туризм инфраструктура информирование


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