Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Пандемия коронавируса выгоняет людей из городов на отдых в сельскую местность. По мнению экспертов отрасли, это могло бы сказаться на экономике как сельских районов, так и региона в целом.

— Тренд современного развития туризма связан, с одной стороны, с необходимостью развития территории, с другой — с ограничениями коронавируса, когда люди проводят свободное время за городом, — сообщил председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виктор Данн на пресс-конференции. — Эти обстоятельства и финансовые возможности туристов создают условия для развития сельского туризма, экотуризма, событийного туризма. В масштабе страны туризм является инструментом развития экономики как возможности привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

— Наша задача — привести имеющиеся в регионе площадки к стандартам гостеприимства, чтобы было понимание, куда может поехать турист, где можно формировать экскурсионные группы, — рассказывает организатор проекта агротуризма в регионе Елена Гончарова. — Также мы занимаемся возрождением ремесленнического направления, культурных традиций. Это развитие должно быть связано с событийными мероприятиями. Турист любит и интерактивную историю, и осмотр достопримечательностей, и комфортное размещение. Нам не хватает продвижения наших районов, информационной поддержки.

Как рассказали участники пресс-конференции, некоторым районам Новосибирской области уже есть, чем порадовать туристов. В качестве примеров приводили экологические тропы Маслянинского, Сузунского, Искитимского районов, фермерские хозяйства, мастерские крестьян-ремесленников.

Однако у всех проектов, реализуемых в области в целом, нет самого главного — координирующего начала, в качестве которого могло бы выступить отдельное министерство по туризму, заявляют участники рынка. Пока же туризм как отрасль то и дело переходит из-под юрисдикции одного подразделения экономики в юрисдикцию другого, и поэтому ресурсы на его развитие тратятся уже по остаточному принципу. Это сказывается на качестве информирования о туристических предложениях региона конечных потребителей — самих туристов.

— У нас туристы рады бы приехать в районы, но не знают, куда ехать, — рассказывает директор центра развития Маслянинского района Елена Воротникова. — Туроператоры не предлагают удобные одно-, двухдневные программы, в которых туристы получили бы качественный сервис и насладились бы предложениями, возможными в сельской местности. Сейчас мы вместе с «Олимпией-Райзен» тестируем такой проект. Мы запустили однодневные программы, где туристы могут посмотреть все достопримечательности района, погрузиться в альтернативную сельскую среду.

Однако информирование — еще полбеды. Даже получив интересующую информацию, туристы сталкиваются с недостаточно развитой логистикой предоставления услуг. В частности, как было сказано на пресс-конференции, непросто приходится «безлошадным» туристам, для которых добраться до собственно мест организации туров — отдельный квест.

— Этот вопрос сейчас особенно назрел, когда страна провозгласила необходимость развития внутреннего туризма, — говорит Виктор Данн. — Что касается логистики, то в свое время по инициативе Новосибирской ассоциации туристских организаций были определены точки, где автобусы могли останавливаться и высаживать туристов, показывать достопримечательности. Лично я говорил, что нужно повесить знаки в таких местах, но так их и не обнаружил. То есть по большому счету администрированием процессов развития туризма надо было начать заниматься еще вечера. Это больная тема, которая, к сожалению, висит в воздухе.

В настоящее время на территории Новосибирской области действуют около 50 площадок агротуризма на территории 12 районов. В 2021 году еще 14 площадок намерены подать заявки на гранты Ростуризма. Стоимость отдыха составляет от 1-2 тысяч рублей за однодневный и от 5 тысяч рублей за двухдневный тур. По данным ВЦИОМ, пока только 9% туристов путешествуют по России больше одного раза в год, 23% — один раз в год, 50% по России не путешествуют из-за дороговизны (70%) и отсутствия свободного времени (30%).