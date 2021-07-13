Это был «тяжелейший по накалу сезон…»

— Сезон стал непростым: мы открыли его после долгого локдауна в сентябре, затем начали работать в полную силу с соблюдением всех мер безопасности и, к сожалению, завершаем уже в условиях 50%-й рассадки, — отметил Александр Бочарников в своем обращении на официальном сайте филармонии.

В 84-м сезоне филармония сыграла 385 концертов на площадках Концертного зала имени А. М. Каца и Камерного зала, 272 выездных концерта на площадках города и 62 выездных концерта для жителей Новосибирской области – это 719 выступлений филармонических коллективов. 154 000 слушателей услышали живую музыку в исполнении артистов, почти 110 000 онлайн-просмотров набрали трансляции и записи концертов, опубликованные на YouTube-канале филармонии.

8 крупных фестивалей принимала и устраивала Новосибирская филармония, в том числе – беспрецедентно – два Транссибирских фестиваля: VII-й в сентябре и декабре и VIII-й в марте и апреле, с участием крупнейших российских и зарубежных музыкантов Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Шарля Дютуа, Саши Гётцеля и других. CREDO HORUS, «Покровская осень» собрали ярких представителей музыкального искусства нашей страны. Большой отклик у зрителей вызвал «Белый фестиваль», проведенный в новом формате. Фестивали «Мартовский код», «Когда не надо в школу» и Международный фестиваль Ильдара Абдразакова прошли с успехом и вызвали интерес у публики. Новосибирский академический симфонический оркестр в год своего 65-летия триумфально выступил в московском зале «Зарядье». Русский академический оркестр с успехом гастролировал в Екатеринбурге на Уральском форуме национальных оркестров.

Также в сезоне прошли интересные гастрольные проекты: спектакли Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» и легендарного ансамбля «Березка», спектакли и концерты актеров Фёдора Добронравова, Клары Новиковой, Вениамина Смехова, театра Антона Мозгалева, джазовых певиц Сибель Кёсе и Фаби Медины. Знаковыми стали выступления молодых, но уже очень известных музыкантов в рамках фортепианного абонемента и проекта «Молодые звезды классической музыки». 85-й сезон начнется в августе еще одним новым проектом – это 4 необычных концерта, объединенных общим названием «НеФестиваль».

— Большую благодарность хочу выразить коллективам филармонии – за то, что в этот тяжелейший по накалу сезон они смогли сыграть все запланированные концерты, отдать долги прошлого сезона и при этом качественно работать над новыми программами. Бесконечно признателен зрителям, которые всегда с пониманием относились к экстренным заменам артистов и программ и приходили к нам, щедро одаривая аплодисментами и оставляя теплые отзывы о концертах, — отметил Александр Бочарников.

В юбилейном 85-м сезоне филармония проведет Международный фестваль SibJazzFest, Международный рождественский фестиваль искусств, фестиваль CREDO HORUS к 40-летию Новосибирской хоровой капеллы. 11 сентября Новосибирский академический симфонический оркестр грандиозно отметит 65-летие концертом со звездой мировой фортепианной сцены Люкой Дебаргом (Франция).