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На Гусинобродском шоссе снесли семь незаконных нестационарных объектов

Владельцев неоднократно уведомляли о необходимости добровольно демонтировать свои торговые точки.
  • 30/10/2019, 18:21
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По решению суда начат демонтаж нестационарных торговых объектов, которые более десяти лет работали на территории трамвайного кольца ул. Волочаевской в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Сегодня демонтировали семь нестационарных торговых объектов на пересечении ул. Волочаевская и Гусинобродское шоссе на основании решения арбитражного суда Новосибирской области от 27.11.2017 года. Ранее торговые объекты работали по договору аренды земельного участка, заключённому с мэрией города Новосибирска. Срок договора истёк в 2015 году. Однако земельный участок не был освобожден, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что владельцев неоднократно уведомляли о необходимости добровольно демонтировать свои торговые точки. Однако это не было сделано. Демонтаж начат принудительно Службой судебных приставов и мэрией города Новосибирска. Данная территория зарезервирована для муниципальных нужд. В дальнейшем здесь планируются работы по продлению трамвайной линии вдоль Гусинобродского шоссе и расширению автомобильной дороги.

В пресс-службе рассказали, что с начала 2019 года на территории вокруг разворотного кольца трамвая на Гусинобродском шоссе составлено 35 административных протоколов, в том числе по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области № 99-ОЗ «ОБ административных правонарушениях в Новосибирской области» – 15 протоколов, по статье 5.2 «Нарушение порядка размещения временных объектов» – 13 протоколов, по статье 8.22 «Нарушение правил благоустройства города Новосибирска» – семь протоколов.

В целом по Дзержинскому району в 2019 году составлено 836 административных протоколов по вышеуказанным составам правонарушений, в том числе по статье 9.1 – 282 протокола, статье 5.2 – 212 протоколов, статье 8.22 – 342 протокола.

— По всему Новосибирску идёт плановая работа по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На сессии совета депутатов утвердили изменения в порядок демонтажа самовольных объектов. Раньше торговцы пользовались уловкой: переносили на несколько метров свой киоск и, к примеру, перекрашивали его – изменяли характеристики. Тем самым процедура демонтажа затягивалась ещё примерно на 40 дней, нужно было оформлять всё заново. Больше этого не требуется. Теперь мы имеем право убирать любые нестационарные торговые объекты в радиусе 20 метров от незаконного торгового павильона, — рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

На 38-й сессии совета депутатов внесли изменения в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска. Раньше процедура согласования демонтажа была длительной и позволяла предпринимателям снова устанавливать свои торговые точки. Теперь эта процедура упрощена. Решение будет приниматься не по конкретному объекту, а по территории, с неё будут убирать не только сам торговый объект, но и ограждения, которые возводят хозяева этих торговых точек, а также и иные незаконные объекты в случае их появления в течение года.

Фото из группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте 

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