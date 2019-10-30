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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя двух организаций

Он обвиняется в невыплате работникам заработной платы.
  • 30/10/2019, 18:15
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя двух организаций

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего генерального директора ЗАО «Завод Сибирского Точного машиностроения» и ООО «ЗСТМ «Эмур», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). Уголовное дело ранее было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения трудового законодательства.

— По версии следствия, руководитель акционерного общества с февраля 2017 года по 20 мая 2019 года, имея реальную возможность, не выплатил 109 работникам заработную плату на общую сумму почти 6 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы. — Кроме того, злоумышленник, возглавляя другую коммерческую организацию, с июня 2018 года по октябрь 2019 не выплатил 128 работникам общества заработную плату в размере более 15,3 млн. рублей. Имеющиеся на расчетных счетах организаций денежные средства он перечислял контрагентам по заключенным договорам, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты.

Отмечается, что в настоящее время задолженность по заработной плате работникам акционерного общества полностью погашена, уже произведена частичная выплата заработной платы трудовому коллективу другой организации.

Суд наложил на имущество обвиняемого (машину, земельный участок, здание) арест на общую сумму 16,8 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Заельцовского судебного района г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Perisfey

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