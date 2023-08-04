На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП

В пятницу, 4 августа, на территории Октябрьского района произошла авария с участием трех автомобилей. На место выехали сотрудники ГИБДД.

— Столкновение трёх транспортных средств: Suzuki Grand Vitara под управлением водителя мужчины 1969 года рождения, автомобиля Toyota Corolla под управлением водителя 1978 года рождения и автомобили Lexus под управлением мужчины 1982 года рождения, — сообщили в городском ГИБДД.

В результате аварии серьезно пострадали пассажиры Toyota Corolla: женщина и 6-летняя девочка. Их оперативно доставили в больницу.

Причины аварии и виновника устанавливают инспекторы ДПС.