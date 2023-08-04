Новосибирский грабитель трижды похищал один и тот же телевизор

Поклонник ток-шоу и голубого огонька предстал перед судом за настойчивые ограбления.

Мужчина трижды уносил из квартиры своего знакомого телевизор и ТВ-приставку.

— События имели место под Новый год в декабре 2022 года и в начале января 2023 года в с. Новоспасск Барабинского района Новосибирской области. Телевизор с приставкой похищались с целью посмотреть телепрограммы в связи с отсутствием собственного телевизора. Похищенное забирал из квартиры грабителя сам собственник имущества или бдительные соседи, — сообщается на официальном сайте Барабинского суда.

В последний раз обвиняемый привлек к преступлению свою сожительницу. Ей тоже пришлось оказаться на скамье подсудимых вместе с возлюбленным.

В итоге суд приговорил мужчину к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. А его сообщница осуждена на 10 месяцев условно.