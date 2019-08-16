На ипподроме пройдет IV этап Большого Сибирского Круга

24 августа в Новосибирске пройдет масштабный конноспортивный праздник – IV этап Большого Сибирского Круга, кубок губернатора Новосибирской области. Общий призовой фонд мероприятия составляет 1,1 млн. рублей. Призовой фонд заезда на Кубок губернатора Новосибирской области для лошадей орловской породы, который будет разыгрываться в регионе в тринадцатый раз, составит 250 тысяч рублей. В заездах для лошадей призовых пород победители получат кубок «Золотая Колесница», приз «Коневладельцев», приз министерства сельского хозяйства региона и другие, перечисляет пресс-служба областного минсельхоза.

Призовой фонд IV этапа Большого Сибирского Круга, кубка губернатора Новосибирской области сформирован за счет средств госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», что позволяет поддерживать развитие отрасли коневодства, стимулировать достижение высоких результатов сибирскими конниками.

Всего в программе мероприятия ―11 заездов. Для участия в IV этапе Большого Сибирского Круга заявлено больше 70 лошадей русской рысистой, орловской и американской стандартбредной пород, причем 30 лошадей ― из других регионов.

Новосибирский ипподром (входит в АО «Росипподромы») является старейшим ипподромом за Уралом. Ежегодно здесь испытываются более 200 лошадей, проводятся соревнования областного и межрегионального уровней, привлекающие конников и многочисленных зрителей.

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