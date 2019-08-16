В Новосибирске резко выросло производство сыра, сухого молока и хлеба

По итогам 1 полугодия 2019 года индекс производства пищевых продуктов к уровню аналогичного периода 2018 года равен 100,6%, напитков ― 91,7%, говорится в сообщении, размещенном на сайте областного минсельхоза. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области составил 57,8 млрд. рублей.

В молокоперерабатывающей промышленности в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдалось увеличение объёмов производства по таким позициям, как: сыр 3 тыс. тонн (157,5%), сливочное масло 2,8 тыс. тонн (107,4%), мороженое 13,2 тыс. тонн (107,9%), сухое молоко 2,8 тыс. тонн (145,9%); кроме позиций: молоко, кроме сырого 34,1 тыс. тонн (90,5%), кисломолочные продукты 22,1 тыс. тонн (92,7%).

В мясной промышленности за 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось производство: мяса КРС (иных крупных животных) на 3,5% (20,6 тыс. тонн), охлаждённого мяса птицы на 2,8% (15,2 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов 36,7 тыс. тонн (100,5%), колбасных изделий на 0,5% (36,7 тыс. тонн).

Предприятиями хлебопекарной и кондитерской промышленности за первое полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличено производство: хлеба и хлебобулочных изделий на 46,9% (74,1 тыс. тонн), кондитерских изделий на 4,8% (22,8 тыс. тонн). Снижение объёмов производства наблюдалось в производстве макаронных изделий на 0,2%, с объёмом производства в 13,8 тыс. тонн.

Положительная динамика наблюдалась в сфере производства минеральной воды – разлито 391,8 млн. пол. л. (123,3%). Однако, производство прочих безалкогольных напитков сократилось, составив 11,0 млн. дкл. (52,4%).

Предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Новосибирской области в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выработано: 100 тыс. тонн муки (154,3%); 281,9 тыс. тонн готовых кормов (92,8%), в том числе комбикормов 190,6 тыс. тонн (92,6%).

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