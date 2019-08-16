Контроль за продажей алкоголя сведут в «дорожную карту»

― Законодательных мер для контроля за продажей алкоголя сегодня достаточно, но их необходимо свести в единую «дорожную карту». В этом документе каждый контролирующий орган изложит свои полномочия и обратит внимание на соблюдение закона со стороны ритейлеров и производителей, ― предложила на заседании круглого стола по контролю над продажей алкоголя заместителя начальник управления потребительского рынка департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Галина Рябцева.

Предполагается, что в «дорожную карту» войдут полномочия минпромторга, мэрии, администраций районов, ГЖИ, Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, полиции и других ведомств.

Не менее весомыми для усиления контроля над продажей могут быть изменения в законодательстве, связанные с уточнением формулировки «предприятие общественного питания», процесса продажи алкогольной продукции, перечислений оснований для проверки, считают в областном минпромторге. Так, например, в 2018 году сотрудники обращались в прокуратуру 18 раз с заявлениями о проведении внеплановых выездных проверок. Из них были согласованы всего 6: они расположены преимущественно вблизи дошкольных учреждений. Нарушителям были выписаны штрафы до 150 тысяч рублей.

― Важно наладить межведомственное взаимодействие и в этих условиях разложить степень и границы ответственности, ― поделился мнением министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. ― Поначалу мне видится точечная, но настойчивая работа, когда ведется отработка по заявлениям, жалобам. Я считаю, если бизнесмены заинтересованы в чистоте своей репутации, они сделают всё для легальной торговли. Подчеркну: задача не в распространении карательных мер, а работе каждого органа контроля по существу.

Напомним, на федеральном уровне сейчас ведется обсуждение запрета на торговлю пивом с 22:00 до 9:00 в предприятиях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых зданий, увеличения возраста потребителей напитков разной крепости.

Фото с сайта минпромторга области