На какие надбавки к зарплате можно рассчитывать

В беседе с агентством «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова рассказала, что некоторые виды надбавок прописаны в законе и работодатель обязан их производить. Так, к ним относятся районный коэффициент северянам, доплата за сверхурочную работу. Но существуют и такие, которые работодатель сам прописывает в своем локальном нормативном акте и выплачивает в определенном случае или при достижении каких-либо результатов. К такого рода надбавкам относят премию за аттестацию, дополнительную выплату при увольнении по собственному желанию и другие.

Выплаты компенсационного характера

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

при выполнении работ различной квалификации;

при совмещении профессий (должностей);

при сверхурочной работе;

при работе в ночное время;

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Эксперт подчеркнула, что они могут быть разовыми, например: направление работника в командировку в местность с особыми климатическими условиями или временное поручение работнику выполнения работ различной квалификации. В данном случае размер и порядок выплаты назначаются приказом руководителя в соответствии с локальными нормативными актами организации. К компенсационным выплатам относятся надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Выплаты стимулирующего характера

за интенсивность и высокие результаты работы;

за стаж непрерывной работы;

за качество выполняемых работ;

за наличие квалификационной категории;

за материальную ответственность;

материальная помощь;

премии;

другие стимулирующие выплаты, носящие как регулярный, так и разовый характер.

По словам юриста, данные виды доплат устанавливаются коллективным либо трудовым договором, а также локальным нормативным актом, таким как «Положение об оплате труда и премировании». Также работодатель вправе дополнительно премировать сотрудника, издав соответствующий приказ.

Для некоторых категорий сотрудников предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, наличие учетной степени, проезд к месту работы. Прописанное в законе повышение уровня реальной заработной платы может быть обеспечено за счет премии, добавила специалист.

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