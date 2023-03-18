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На какие надбавки к зарплате можно рассчитывать

  • 18/03/2023, 10:00
Автор:
надбавки к зарплате
О том, что в заработную плату может входить не только оклад, но и выплаты компенсационного и стимулирующего характера — надбавки, сообщила эксперт.

В беседе с агентством «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова рассказала, что некоторые виды надбавок прописаны в законе и работодатель обязан их производить. Так, к ним относятся районный коэффициент северянам, доплата за сверхурочную работу. Но существуют и такие, которые работодатель сам прописывает в своем локальном нормативном акте и выплачивает в определенном случае или при достижении каких-либо результатов. К такого рода надбавкам относят премию за аттестацию, дополнительную выплату при увольнении по собственному желанию и другие.

Выплаты компенсационного характера

  • за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
  • за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
  • при выполнении работ различной квалификации;
  • при совмещении профессий (должностей);
  • при сверхурочной работе;
  • при работе в ночное время;
  • при работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Эксперт подчеркнула, что они могут быть разовыми, например: направление работника в командировку в местность с особыми климатическими условиями или временное поручение работнику выполнения работ различной квалификации. В данном случае размер и порядок выплаты назначаются приказом руководителя в соответствии с локальными нормативными актами организации. К компенсационным выплатам относятся надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Выплаты стимулирующего характера

  • за интенсивность и высокие результаты работы;
  • за стаж непрерывной работы;
  • за качество выполняемых работ;
  • за наличие квалификационной категории;
  • за материальную ответственность;
  • материальная помощь;
  • премии;
  • другие стимулирующие выплаты, носящие как регулярный, так и разовый характер.

По словам юриста, данные виды доплат устанавливаются коллективным либо трудовым договором, а также локальным нормативным актом, таким как «Положение об оплате труда и премировании». Также работодатель вправе дополнительно премировать сотрудника, издав соответствующий приказ.

Для некоторых категорий сотрудников предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, наличие учетной степени, проезд к месту работы. Прописанное в законе повышение уровня реальной заработной платы может быть обеспечено за счет премии, добавила специалист.

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Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация финансы надбавки к зарплате


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