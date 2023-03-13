Как выбрать карту с самым выгодным кешбэком

Специалист Мария Дергачёва сообщила в беседе с RT, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком.

По словам специалиста, наилучший способ — совершать покупки онлайн через специальные кешбэк-сервисы. В таком случае он будет двойным: и от банка, и от сервиса.

— Его можно вывести со счёта в личном кабинете. Деньги поступят туда не сразу: возврат может занимать от одного до двух месяцев. Однако есть категории, по которым банки не выплачивают его: как правило, в них входят оплата ЖКХ и мобильной связи, налогов и штрафов, покупка подарочных карт, ценных бумаг, валюты, а ещё переводы между картами, — уточнила Мария Дергачева.

При выборе карты важно проверить размер комиссий банка за обслуживание и смс-уведомления. Случается, что существуют ограничения по максимальной сумме кешбэка в месяц или по минимальным тратам для начисления бонусов.

Кроме того, следует уточнить форму начисления: рубли, бонусы или мили, и остановиться на той, которая нужна именно вам.

Эксперт не рекомендует использовать карту для покупок только в специальных категориях. Это чревато тем, что банк может заподозрить клиента в злоупотреблении.

— Стоит проверить и округление — банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону. Например, при покупке в 599 рублей с кешбэком в 1% банк может вернуть не 5 рублей 99 копеек, а 5 рублей. Это можно узнать заранее в условиях программы лояльности на сайте банка, — заключила специалист.

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