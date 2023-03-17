Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

— Есть федеральная программа по разработке культурных кодов центра города. Мы принимаем участие в этой программе. Для этого нам нужно определиться, что мы начинаем реконструкцию улицы Ленина, — сообщила на круглом столе глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Подаваться на федеральную программу, не определившись с улицей Ленина, которая является центром, сердцем культурного кода нашего города, невозможно. Мы никуда не уйдем от нее, как и с оперным театром, с площадью Ленина. Мы должны определиться, в каком формате в дальнейшем будем с ней работать.

По ее словам, в мэрии сейчас создана рабочая группа для подготовки культурного кода центра Новосибирска, чтобы направить эти документы в федеральную программу. В ее рамках город может получить до 250 млн рублей на реконструкцию именно туристического центра.

Стоит отметить, что, начиная круглый стол и предупреждая яростные споры противников и сторонников пешеходизации улицы Ленина, Анна Терешкова сразу подчеркнула: речь будет идти только о реконструкции улицы.

— Мероприятия, которые мы организовывали в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», четко показали, что улица Ленина устарела. Она недоступна для маломобильных граждан, там нужно обновлять плитку, зеленые насаждения, освещение и т.д. Ей нужна реконструкция, — сообщила Терешкова.

Особо яростных противников этой идеи не было. Необходимость реконструкции поддержали работающие на улице предприниматели, архитекторы. Против высказались общественники Алексей Носов и Владимир Кириллов, отметившие, что во всех проектах, представленных на круглом столе, говорится о предполагаемом сужении проезжей части и выделении дорожек для автомобилистов.

— То, о чем вы говорите — это и есть пешеходизация, скрытая. У нас нет актуальной информации о транспортной загрузке улицы, о парковочных местах, о трафике, который проходит через улицу Ленина, — возмутился Носов. — Где система математического моделирования транспортных потоков, о которой мы говорим уже много лет и в которую вложены большие деньги? С ее помощью сейчас вполне можно было бы все это просчитать.

Кроме того, общественники заявили, что если уборка на улице Ленина будет осуществляться так же, как сейчас, то ей не поможет никакая реконструкция.

Депутат горсовета Игорь Украинцев считает, что жители Новосибирска и гости города, приезжающие в центр, вполне могут добираться до улицы Ленина на метро и общественном транспорте, что решит проблему с личным транспортом и парковками.

— На мой взгляд, на улице Ленина нужно разрешить парковку только местным жителям и маломобильным гражданам. Остальных — за борт. Улица Ленина — это культурное наследие всего Новосибирска, и хотелось бы, чтобы мэрия и депутатский корпус заняли в решении этого вопроса более смелую позицию, — говорит Украинцев. — Эгоизм «мое — не отдам» тут не уместен. Это все равно, если бы мы ставили пункты пропуска в Заельцовский бор и пропускали туда граждан только по прописке и т.д.

— Я не понимаю смысла пешеходизировать улицу Ленина. В архитектурно-эстетическом плане тут не на что смотреть. Придут люди погулять — и куда идти? Зайти в общепит, где нереальные цены? Так можно отойти на 200 метров — и кофе, бутерброд там можно купить в два раза дешевле, — рассуждает Антонов. — Если мы говорим о реконструкции улицы, то ее невозможно делать без реконструкции фасадов, капитального ремонта расположенных на ней домов, это значит, что ценник программы сразу вырастет в несколько раз.

Еще более резонансно высказался депутат Заксобрания Константин Антонов, отметивший, что «у людей, проживающих на «Плющихе», в «Матрешках» или «Стрижах», должна быть возможность хотя бы раз увидеть хорошую улицу» (В зале, где собрались много людей, явно проживающих не в центральной части города, эти слова вызвали возмущение. — Ред.).

По его словам, нельзя вычленять улицу Ленина из исторического центра города, то есть работы нужно делать в комплексе. Кроме того, при подготовке документов по реконструкции он рекомендовал сразу прописать высотный регламент и зоны назначения земельных участков.

— Чтобы с ними не произошло то же самое, что с участком, переданным гостинице «Центральная». По нему мы сейчас готовим пакет документов в следственные органы. То же может быть и с «Универсамом», — заявил Антонов. — При таких условиях мы получим комплексный подход к реконструкции, и не будет подозрения, что кто-то что-то хочет вымутить для гостиницы «Центральная», застройщика «Универсама» и т.д.

Представители местных жителей и культурной общественности поддержали идею, что улицу Ленина нельзя рассматривать отдельно от исторического культурного центра города и этот проект нужно развивать целиком, чтобы Новосибирск обрел культурное и историческое лицо. По словам общественников, улица Ленина в отрыве от остального туристического центра бесполезна, даже если визуально она будет выглядеть красиво.

Напомним, концепцию развития двух главных улиц Новосибирска в рамках реализации приоритетной программы Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» разработали специалисты КБ «Стрелка». Весной 2017 года в Новосибирске состоялись обсуждения (воркшопы) проектов развития улицы Ленина (24-26 апреля) и Красного проспекта (26 мая) с горожанами и экспертами. Результаты встреч — общественное задание на проекты развития — были переданы разработчикам: специалистам конструкторского бюро «Стрелка» (Москва), архитектурной мастерской «Адаптик-А» (Новосибирск).

Ранее редакция сообщала, что приложение о парковках в Новосибирске не фиксирует автомобили.