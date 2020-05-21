Региональные справедливороссы к выборам запустили онлайн-платформу

— Специфика политических процессов сегодня такова, что тот, кто сможет уйти в онлайн, получит больше преимуществ. Наш IT-проект — «Человек против системы» (справедливыйчеловек.рф) — это социальный лифт, с помощью которого любой человек может стать кандидатом в депутаты с партией «Справедливая Россия», получить помощь партии в подготовке агитматериалов, а также юридические консультации. Им не придется собирать подписи для выдвижения. Кроме того, само участие в проекте — это один из инструментов информационной компании для продвижения кандидата, — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» секретарь реготделения партии, депутат заксобрания, замдиректора по развитию ООО СК «Вира-Строй» Александр Аксененко. — Если он не хочет сам идти в политику, то может разместить на сайте информацию о волнующих его проблемах в разных районах области, которые не видны депутатам в Новосибирске. Мы проанализируем эти сообщения, и они лягут в основу нашей программы на выборах 2020 года.

Руководитель реготделения партии эсеров, депутат заксобрания области Анатолий Кубанов пояснил, что IT-платформа — местная разработка, в создании которой принимали участие многие сторонники «Справедливой России», многое было сделано на общественной инициативе.

— Возможностей бюджета города или области у нас нет, поэтому все было сделано на искреннем энтузиазме и понимании того, что политика должна соответствовать запросам, имеющимся у общества, — сообщил Кубанов в ответ на вопрос об объеме инвестиций в проект.

Он также не исключил, что после отработки региональный проект партии может стать федеральным.

Регистрация кандидатов на платформе по законодательству завершится в конце июня-начале июля. Сейчас о своих выборных амбициях заявили около 300 человек, которые пойдут на сентябрьские выборы под флагом «Справедливой России».

— Всего в этом цикле в регионе планируется избрать около 5000 кандидатов в выборные органы власти разного уровня, так что любой человек, выразивший желание, найдет свое место в строю, — уверен Анатолий Кубанов. — Прежде всего, речь идет о районных и городских советах. Думаю, что здесь у нас не будет проблем с кандидатами. На поселковом уровне будут сложности, как и у других партий — это общая тенденция.

В Законодательное собрание области «Справедливая Россия» планирует выставлять кандидатов по всем округам, в горсовет Новосибирска — по 35-40 из 50.

— На наш взгляд, мы должны реалистично оценивать свои возможности и работать исходя из того, как меняется общественное настроение, — заявил Кубанов, прогнозируя количество мест, которые СР хочет занять в региональном парламенте. — После пандемии, введения режима самоизоляции, кризиса, падения экономики мы наблюдаем взрывной рост критических настроений и нарастающего протеста. Не исключаю, что мы можем с нынешних 4 мандатов выйти на и 7, и 10 мандатов. Причем, подчеркну, это не в силу какой-то особой гениальности «Справедливой России», а из-за того, что настроения избирателей радикализируются.

Перенос даты голосования в Новосибирске не обсуждается. Анатолий Кубанов уверен, что в этом нет необходимости.

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