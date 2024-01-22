На Крещение окунулись в купели более 35 тысяч жителей Новосибирской области

Тысячи жителей Новосибирской области окунулись в оборудованные купели в праздник Крещения. Об этом сообщили в понедельник, 22 января, на оперативном совещании в региональном правительстве. В регионе была организована 31 купель.

По словам главы МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова, по области в купели окунулись 35 тысяч 399 граждан.

В Новосибирце тоже, несмотря на морозную погоду, у прорубей выстроились небольшие очереди из желающих пройти обряд омовения.

По словам и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, в шести официально оборудованных купелях окунулись 11 100 новосибирцев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали, что самым популярным местом стала купель на озере Спартак в Новосибирском районе, а самой малочисленной — оборудованная прорубь в Искитимском районе в поселке Факел Революции.

Несчастных случаев во время купания не зарегистрировано, экстренная помощь никому не понадобилась.

Ранее редакция сообщала, что народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет год.