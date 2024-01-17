Народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет год

Православные христиане отметят два праздника в ближайшие дни: Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник —18 января и Крещение Господне или день Святого Богоявления — 19 января.

Накануне Крещенского сочельника верующие россияне придерживаются строгого поста, предпочитая на столе «сочиво» или кутью — кашу из риса или пшена с медом, сухофруктами и орехами, пишет 72.ru. Другие блюда можно испробовать лишь после утреннего богослужения 19 января. По традиции перед великим постом необходимо навести порядок дома, а жителям загородных районов собрать снег в Крещенский сочельник, чтобы потом использовать для омовения талой водой.

Большинство верующих окунаются в прорубь, однако обычай этот народный и к церковным традициям отношения не имеет.

В Крещенский сочельник и Крещение запрещено ругаться, ссориться и допускать плохие мысли. Нельзя давать в долг 18 января, однако, оказать помощь нуждающимся под запрет не попадает. Ничего нельзя бросать в водоемы в Крещенский сочельник, кроме того, следует избегать больших застолий, употреблять мясные, молочные продукты и алкоголь.

19 января уже нельзя убирать дома, выносить мусор и выбрасывать еду (ее можно только отдавать птицам и животным). Откажитесь от стирки в этот день, так как считается, что вода становится особенной.

Народные приметы гласят, что погода в Крещенский сочельник может предсказать, какой будет год. Если будет сильный ветер с юга, то лето придет с дождями и грозами. Метель в этот день говорит о неудачной весне через три месяца.

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