Семью наркодилеров задержали с 19 кг украинского мефедрона в Новосибирске

Оперативниками ФСБ были задержаны супружеская пара, перевозившая наркотики из Украины для сбыта на территории Сибири и Дальнего Востока. Сергея Филипченко и Сусанну Семьянову остановили на въезде в город в декабре 2022 года. При себе у них оказалась партия мефедрона весом около 19 килограммов, стоимость которой на черном рынке оценивалась в сумму порядка 47 миллионов рублей.

— По месту проживания задержанных были изъяты мобильные телефоны, используемые для переписки с организаторами производства и сбыта наркотиков, весы и упаковочный материал, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Следователями ФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Покушение на производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Дело рассмотрено в суде.

— Советским районным судом Новосибирска Филипченко и Семьянова признаны виновными и приговорены к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания: Филипченко в ИК строгого режима, Семьянова в ИК общего режима, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о задержании мигрантов с мефедроном на 110 миллионов рублей в Болотнинском районе Новосибирской области.