На курорте «Белокуриха горная» появятся зимние бассейны с термальной водой

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко презентовали первый этап разработки мастер-плана комплексного развития туристической территории «Белокуриха горная». Открытые зимние бассейны с термальной водой оборудуют для туристов в Алтайском крае на строящемся курорте. Об этом сообщает пресс-служба Туризм.РФ.

— Мы планируем строительство подачи подземной минеральной воды. Также преимуществом данной территории является целебный горный воздух. Большой процент аэроионов в воздухе положительно влияет на нервную систему и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе. Зимой будут функционировать открытые термальные бассейны, — отметила Левшова.

В перспективе курорт сможет принимать более 200 тысяч человек в год.

Новую площадку для отдыха оборудуют рядом с известным курортом федерального значения Белокуриха. В основе концепции «Белокурихи горной» — развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии. На площади 53 гектара планируют построить шесть отелей и санаториев уровня категории три и четыре звезды, в которых оборудуют 1200 номеров. Подача радоновой воды планируется от Искровского месторождения. Вопрос строительства радонопровода прорабатывается минстрой России совместно с Туризм.РФ по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина.

— В результате развития туристической территории в Белокурихе появится новейший круглогодичный бальнеологический курорт для семейного отдыха и лечения. По итогам мастер-планирования будут сформированы инвестиционные лоты для взаимодействия с инвесторами, — подчеркнул Денис Секачёв, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ».

Напомним, что сотрудничество Туризм.РФ и Алтайского края развивается в рамках заключенного 19 ноября 2021 года соглашения о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе. Совместная работа Туризм.РФ и правительства Алтайского края направлена на развитие перспективных туристических территорий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее редакция сообщала о том, что на Алтае будут выпускать вагоны для перевозки скоропортящихся грузов.