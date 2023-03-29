На Алтае будут выпускать вагоны для перевозки скоропортящихся грузов

Предприятие «Алтайвагон» готовится выпускать новую линейку техники — вагоны для перевозки скоропортящихся продуктов. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале. По его словам, новая линейка вагонов полностью соответствует всем требованиям, что подтверждают сертификаты соответствия от Таможенного союза.

– Это ещё один шаг предприятия в рамках диверсификации производства, что обеспечит дополнительный рост объёмов выпуска. Сегодня предприятие способно выпускать более 20 моделей вагонов и располагает производственными мощностями на 9000 вагонов в год, – подчеркнул Томенко.

Губернатор добавил, что в прошлом году «Алтайвагон» получил по решению правительства субсидии и гранты в размере 112 миллионов рублей. Также предприятие реализует проект по модернизации производства, на который из Фонда развития Алтайского края был выделен льготный заём в размере 150 миллионов рублей под 1% годовых.

АО «Алтайвагон» — вагоностроительное предприятие в Алтайском крае, выпускающее вагоны для нужд железнодорожного транспорта. Одно из крупнейших предприятий Алтайского края. В структуру компании входит головное предприятие в городе Новоалтайске, филиалы в Рубцовске и Кемерово. Завод основан 7 октября 1941 года в результате эвакуации на Алтайский деревообрабатывающий завод Днепродзержинского вагоностроительного завода. В 1945 году завод перешёл на ремонт товарных вагонов и производство двухосных 20-тонных платформ. Изначально «Алтайвагон» специализировался на выпуске четырёхосных крытых грузовых магистральных вагонов.

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