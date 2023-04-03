Как вернуть деньги за покупку жилья вскладчину

Вычет за совместную покупку жилья могут получить несколько покупателей квартиры, если они платят НДФЛ, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.

При этом подобное правило действует не только для супругов, добавил эксперт.

Например, если квартира приобретается в собственность родителями и совершеннолетними детьми, и все они официально трудоустроены и платят НДФЛ, вычет может получить каждый, но в рамках своих расходов. Если кто-то из покупателей имеет статус пенсионера и не работает, то на возмещение трат он не вправе рассчитывать, так как пенсии в РФ налогом не облагаются, поэтому и налогового вычета быть не может.

— Для получения вычета с покупки жилья не обязательно быть в родстве, важно расходовать собственные средства и иметь доход, с которого уплачивается НДФЛ, — пояснил юрист.

Напомним, что имущественный налоговый вычет при покупке жилья можно оформить на одну или несколько квартир с учетом лимита в два миллиона рублей на одного человека. Вернуть можно 13% от этой суммы (260 тысяч рублей) в пределах фактически потраченных на квартиру средств. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, лимит для него — три миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что обманутых дольщиков хотят освободить от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости.

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