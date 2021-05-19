На Ленинск-Кузнецкой трассе поймали колонну тралов с крупногабаритным грузом

18 мая в районе в «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» (ТУАД) поступила информация о том, что со стороны города Кемерово по Ленинск-Кузнецкой трассе двигаются тралы с крупногабаритным и тяжеловесным грузом, деталями Белазов. Сотрудники ТУАД оповестили об этом ГИБДД Тогучинского, Маслянинского и Искитимского районов, сообщает пресс-служба ведомства.

— Навстречу тралам был направлен передвижной пункт весового контроля, который подтвердил информацию о движении тяжеловесов, а также машины сопровождения. На 127 км тралы свернули на, а/д «Дубровка — Маслянино» и остановились в 3 км от д. Конево. В районе 21.30 к месту остановки приехал, а/м марки Lexus 570, водители сняли номера с тралов и убыли. Через 15-20 минут прибыл экипаж ГИБДД, но т.к. водителей уже не было, госномера на ТС отсутствуют, соответственно оформлять тоже некого. Доложили руководству и убыли. В настоящий момент все тралы стоят на том же месте, — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирской области сейчас действуют весенние ограничение движения большегрузов. Этой весной ТУАД уже дважды задерживал тяжеловесную технику на дорогах Искитимского района.