От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

По итогам заседания комиссии горсовета по контролю за органами исполнительной власти его участники приняли решение обратиться к главе города с требованием решить судьбу ДК им. К.Цеткин в Ленинском районе. Основной аргумент депутатов — ветхое здание представляет собой опасность, прежде всего для школьников, которые во время игр около или внутри него могут пострадать. Еще один аргумент — несмотря на то, что здание непригодно для эксплуатации ни в каком качестве, муниципалитет с 2008 года тратит средства, как минимум, на его охрану.

— Новосибирск 12 лет платил бюджетные средства на его охрану, содержание, отопление, — рассказывает вице-спикер горсовета Николай Тямин.— Сумма доходила до 5 млн рублей в год. Сегодня здание находится не просто в аварийном состоянии. Оно без ограждения. Охране находиться внутри небезопасно. Там два года назад было отключено отопление, освещение, потому что это уже реально чрезвычайная ситуация. Сейчас считаю принципиальным ставить вопрос о выделении средств из фонда по чрезвычайным ситуациям или в бюджет следующего года заложить средства на снос объекта.

По информации мэрии Новосибирска, снос объекта «в рабочем порядке» потребует около 9 млн рублей. Таких средств в бюджете профильного департамента в ближайшей трехлетней перспективе не предусмотрено, а реконструкция объекта сопоставима с затратами на постройку нового. В качестве варианта рассматривалась его реализация частному инвестору посредством включения в прогнозный план приватизации и, соответственно, смена его статуса. Однако последствия такого шага могут в будущем выйти боком как самой мэрии, так и жителям окрестных домов.

— Остаются риски, что после продажи здания собственник, исходя из того, что ДК находится в зоне ОД-1, построит объекты, которые не понравятся жителям соседних домов, — поясняет начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.

Что же касается обращения в департамент по чрезвычайным ситуациям по поводу сноса здания в режиме ЧС и финансирования необходимых мероприятий в упрощенном порядке, то такая перспектива не вдохновляет чиновников ведомства.

— Решение о выделении денег на снос принимает комиссия, которую возглавляет мэр, — поясняет замначальника департамента Александр Ерохин. — Вопрос не чрезвычайности ситуации, а финансирования. Сегодня в резервном фонде — 10 млн. Если мы их израсходуем до конца года, останемся без резервного фонда. А у нас рушатся и школы, и детские садики. Но если комиссия примет решение, то будут выделены деньги по режиму повышенной готовности, по особой процедуре.

Риск растраты резервного фонда депутатов не смущает.

— Обращаемся к мэру города с рекомендацией выделить деньги и снести это здание как аварийное в этом году, — зачитал проект решения комиссии ее председатель Андрей Гудовский. — Оставить площадку с назначением «объект соцкультбыта». Плюс обращение к руководителям профильных департаментов, чтобы землю бронировали под муниципальные нужды — объект культурного или спортивного значения, как вариант — через концессию.

По информации мэрии Новосибирска, ДК им. К.Цеткин представляет собой двухэтажное здание 1933 года постройки общей площадью 3,9 тысячи кв. м на участке площадью 5 тысяч кв. м. Из-за неудовлетворительного состояния здания деятельность ДК была прекращена в 2008 году. В техническом заключении специализированной организации сделаны выводы о том, что инженерные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Ориентировочная стоимость сноса объекта — около 9 млн рублей. Стоимость работ по подготовке проекта по сносу здания — примерно 180 тысяч рублей.