Счёт в японской иене в Банке Акцепт!

Преимущества:

прямая конвертация RUB/JPY;

расчеты с внешнеторговыми контрагентами в валюте JPY;

низкие тарифы.

Более подробную информацию по расчетам в валюте JPY можно получить в Центре ВЭД.

Или по телефону: 8-913-206-87-96 – Юлия Шумилова.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

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Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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