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На ликвидацию двух крупных свалок Омску выделили 500 млн рублей

  • 11/11/2022, 11:15
ликвидация свалок
Ранее регион получил почти 300 млн на подготовительные работы по ликвидации этих объектов.

Правительство РФ выделит Омской области более 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Ранее Омской области было направлено почти 300 млн рублей на необходимые подготовительные работы. По оценке премьер-министра, «в регионе вопрос несанкционированных свалок стоит очень остро».

— Это серьезная проблема для окружающей среды. Только в границах Омска их четыре, общей площадью около 190 га. Они буквально мешают людям жить, — подчеркнул Мишустин.

Глава кабинета министров поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко «в дальнейшем держать этот вопрос на особом контроле, чтобы очистить территорию от таких объектов как в Омске, так и в других городах России».

Михаил Мишустин напомнил, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, а также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2023 года необходимо устранить 111 таких объектов.

 

Ранее редакция сообщала, что Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки. 

Фото: pixabay — Pexels

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Город

Регионы: Омск

Теги : Чистая страна национальный проект ликвидация свалок


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