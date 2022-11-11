На ликвидацию двух крупных свалок Омску выделили 500 млн рублей

Правительство РФ выделит Омской области более 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Ранее Омской области было направлено почти 300 млн рублей на необходимые подготовительные работы. По оценке премьер-министра, «в регионе вопрос несанкционированных свалок стоит очень остро».

— Это серьезная проблема для окружающей среды. Только в границах Омска их четыре, общей площадью около 190 га. Они буквально мешают людям жить, — подчеркнул Мишустин.

Глава кабинета министров поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко «в дальнейшем держать этот вопрос на особом контроле, чтобы очистить территорию от таких объектов как в Омске, так и в других городах России».

Михаил Мишустин напомнил, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, а также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2023 года необходимо устранить 111 таких объектов.

Ранее редакция сообщала, что Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки.