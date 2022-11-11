В Кемеровской области «Разрез Верхнетешский» введен в эксплуатацию

Компания «ЭЛСИ» (Объединяет угольные активы «А-Проперти» – «Эльгауголь» и «Сибантрацит». — Ред.), сообщила о вводе в эксплуатацию Верхнетешского разреза в Кузбассе. Соответствующее разрешение в октябре выдал департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, уточнила пресс-служба ЭЛСИ.

Деятельность по добыче угля будет осуществляться с соблюдением требований проектной документации, промышленной безопасности и экологического законодательства.

— На предприятии уже работает сильная команда профессионалов, и число рабочих мест будет увеличено, — отметил Сергей Бурцев, операционный директор ЭЛСИ Сибирь.

В ноябре 2022 года объем добычи разреза составит 30 тысяч тонн, в сентябре 2023 предприятие добудет свой первый миллион угля марки Т. Продукция будет ориентирована на экспорт, преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно условиям лицензии, на право пользования недрами на участке Верхнетешский, ООО УК «ЭЛСИ» проводит ликвидационные работы на участке шахтоуправления «Анжерское» в городе Анжеро-Судженске. Компания также оказывает социальную помощь Новокузнецкому району и Анжеро-Судженскому городскому округу. На эти цели с 2018 года уже выделено свыше 200 миллионов рублей.

«Разрез Верхнетешский» располагается в Новокузнецком районе Кемеровской области. Его площадь составляет 8,51 тыс. км². Запасы, согласно Кодексу JORC, оцениваются в 66 млн т угля. Участок недр находится в отдалении от жилого сектора. Ближайший населенный пункт —Осинники — располагается в 12 км к западу и северо-западу от границ участка.

Ранее редакция сообщала, что АО «Сибирский Антрацит» переименовано в АО «Разрез Колыванский».