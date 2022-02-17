Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

Предлагается установить административную ответственность за несанкционированный выброс из транспортного средства отходов. Согласно законопроекту, размер штрафа составит:

для граждан от 10 тыс. до 15 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

в случае фото- или видеофиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами собственник транспортного средства должен будет заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

За повторный выброс отходов в течение одного года размеры штрафов будут выше:

для граждан — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства;

для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей также с возможной конфискацией. А в случае фото- или видеофиксации правонарушения размер штрафа для владельца авто составит 20 тыс. рублей.

При этом усиленная ответственность предусматривается за правонарушения, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов или тракторов. В этом случае будут грозить штрафы:

гражданам в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

ИП — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей;

юрлицам — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

В случае фото- или видеофиксации правонарушения владелец транспортного средства должен будет заплатить 100 тыс. рублей.

Законопроект принят депутатами в первом чтении. В соответствии с проектом органы исполнительной власти, осуществляющие лесной надзор, наделяются полномочиями по рассмотрению дел о выгрузке отходов с транспортных средств.