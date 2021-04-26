На майские праздники в Новосибирской области будут проходить «масочные» рейды

Территориальное управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в предстоящие длинные выходные намерено совместно с профильными ведомствами активизировать рейдовые мероприятия по проверке соблюдения масочного режима. По словам главы ведомства Александра Щербатова, в последнее время дисциплина среди жителей области в этой части заметно упала.

— У нас не все хорошо с масочным режимом, — говорит руководитель ведомства. — Это общественный транспорт, супермаркеты, торговые центры. Народ начинает расслабляться и нарушать масочный режим. А в преддверии праздников, на это, естественно, надо обратить особое внимание.

Еще одно «ковидное» новшество со стороны, принятое на федеральном уровне главным санитарным врачом РФ, касается тестирования россиян, возвращающихся из-за рубежа. Эти сроки теперь значительно сокращаются.

— Если ранее эти граждане в течение 3 дней после прибытия проходили ПЦР-тестирование, то теперь тестирование идет по прибытию, потом в течении 5 дней, — сообщает Александр Щербатов. — С 1 мая, спустя не менее суток после прибытия, проходит повторное тестирование. Всего за период с 15 апреля протестированы 340 граждан, ещё 261 гражданин остается у нас в работе.

По данным областного штаба по коронавирусу на 26 апреля, за последние сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом, 3 человек скончались. Общее число заражений составило 40,8 тысячи, случаев с летальным исходом — 1,7 тысячи. Режим повышенной готовности на территории Новосибирской области продлен до конца мая 2020 года.