Отпразднуем «наполовину»

В связи с продлением режима повышенной готовности массовых мероприятий 1 мая не запланировано. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Ведем разъяснительную работу, — говорит градоначальник. — Предлагаем всем, кто соблюдает традиции, избрать иные формы отметить праздник с тем, чтобы не нарушать объявленный режим.

«Сюрприз» приготовлен и для почитателей традиций религиозных. Пасхальный крестный ход разрешили, но — в пределах территорий храмов, что создаст большую скученность участников мероприятия. Напомним, что не менее половинчатым в январе было решение о проведении рождественских купаний, которые официально не запретили, но при этом значительно ограничили количество мест проведения мероприятия, увеличив плотность купальщиков в разрешенных местах.

Что касается Парада Победы 9 мая, то, как следует из доклада главы города, мероприятие также разрешено «наполовину». Зрителей на парад пустят, но только со справкой.

— В соответствии с приказом начальника гарнизона все участники парада должны быть привиты, — говорит Анатолий Локоть. — Будет парад с ограниченным доступом для зрителей. Новосибирцев прошу отнестись с пониманием к этим мерам. Допустят только тех, у кого будут соответствующие медицинские документы.

Как сообщают в руководстве муниципалитета, 5-7 мая в городе будут проводиться тренировки парада, в связи чем центральную часть Новосибирска перекроют с 20 до 22 часов.

Напомним, что режим повышенной готовности в Новосибирской области последний раз продлевался до конца мая. Что касается ограничений, то годом ранее также не проводились массовые мероприятия, Парад Победы проходил большей частью в интернет-пространстве. Единственным публичным мероприятием стала акция «Сад памяти». Проведение массовых религиозных мероприятий тоже оказалось под запретом.