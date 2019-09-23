На механизацию сцены большого зала театра оперы и балета планируется потратить более 280 млн рублей

ФГБУ «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» объявлен конкурс на определение подрядчика на выполнение работ по поставке оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ системы верхней и нижней механизации сценического комплекса Большого зала НГАТОиБ. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, работы должны будут выполняться в два этапа и завершиться к 23 декабря 2019 года.

Начальная цена контракта — 280,1 млн рублей.

Источник финансирования — средства субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Аукцион состоится 2 октября 2019 года.

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