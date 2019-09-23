Представлена схема пространственного развития Академгородка 2.0

Под контролем министерства строительства Новосибирской области подготовлены материалы исследовательской работы для развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков подчеркнул, что основным результатом данной работы являются обоснованные предложения по пространственному развитию Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) и прилегающей территории на период до 2035 года.

— Министерством совместно с разработчиком ООО «Концепт-Проект» уточнены параметры проектов в сфере научной и инновационной инфраструктуры Новосибирского научного центра, — отметил Александр Авсейков. — Определены характеристики необходимых земельных участков, требуемые инженерно-технические мощности, планируемая численность сотрудников и другие.

Отмечается. что по результатам проведенной работы сформированы перспективные схемы комплексного пространственного развития территории, которые лягут в основу документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

В минстрое региона отмечают, что результатам исследовательской работы дана высокая оценка со стороны представителей СО РАН. Членами научного сообщества сформулированы рекомендации по детализации предложений по пространственному развитию территории Новосибирского научного центра (Академгородка 2.0) в виде мастер-планов по функциональным направлениям, работа по подготовке которых будет начата министерством строительства Новосибирской области в ближайшее время.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области