Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»

В Новосибирской области с наступлением дачного сезона все больше жителей региона стали устанавливать видеонаблюдение «Ростелекома», чтобы не беспокоится о сохранности имущества и жилья. За последний месяц спрос на эту услугу увеличился в полтора раза.

Сервис «Видеонаблюдение» позволяет следить за происходящим дома или на улице, присматривать за детьми, а также наблюдать за работами, которые ведутся в квартире или на территории дома. Например, с интеллектуальной камерой будет проще контролировать процесс ремонта — увидеть результат можно удаленно, не отрываясь от дел.

— Преимущество видеонаблюдения «Ростелекома» в том, что в этот сервис входит просмотр видео в режиме онлайн с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, видеоархив абонента надежно хранится в облаке до 30 дней, а фрагмент записи длиной до 30 минут при необходимости можно выгрузить и сохранить. Все это удобно делать в «Личном кабинете» на компьютере или через бесплатное мобильное приложение на смартфоне, — уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В комплект услуги входит видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Это позволяет снимать видео в темноте и фиксировать перемещение в зоне действия умного прибора. В том случае, если будет обнаружено подозрительное движение, абоненту на телефон придет оповещение.

Для подключения доступны две линейки тарифов видеонаблюдения: «Полная запись» и «FullHD+», которые отличаются временем хранения архива: 7, 14 и 30 дней. Стоимость тарифов — от 350 рублей в месяц. К одному личному кабинету можно привязать неограниченное количество камер.

Услуга «Видеонаблюдение» совместима с интеллектуальной системой «Умный дом» «Ростелекома». Этот облачный сервис включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома и управления домашним хозяйством — это умные розетки и лампочки, а также датчики открытия дверей и окон, движения, протечки и задымления. Эти приборы также управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета.

Подробнее узнать об услуге «Видеонаблюдение» и сервисе «Умный дом» можно по телефону 8 800 100 0 800, на сайте компании rt.ru и в справочном центре «Умного дома».

Фото предоставлено пресс-службой компании