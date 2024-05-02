На Михайловской набережной собрали более 1,5 тонн мусора

Всероссийский субботник прошел на Михайловской набережной Новосибирска. В нем приняли участие представители бизнеса в сфере недвижимости. Организаторы — мультифункциональный комплекс Freedom, платформа для брокеров Realt.One и агентство недвижимости «Все новые дома». За три часа участники субботника собрали 80 мешков мусора общей массой более 1,5 тонн.
Субботник проходил в зеленой зоне Михайловской набережной недалеко от реконструируемого парка «Городское начало». Во время короткого перерыва для волонтеров работала полевая кухня.
— Я считаю, что субботник — это очень хорошая традиция, которая прививает правильные человеческие ценности, поэтому ее ни в коем случае нельзя забывать и нужно обязательно продолжать, — отметил директор направления Realt.One Александр Свежинцев.
Руководитель агентства недвижимости «Все новые дома» Олег Губарьков подчеркнул, что на Михайловской набережной ежедневно проводят время тысячи людей.
— Я уверен, что чистота на улицах и достопримечательностях города зависит не только от администрации, мэрии или других органов власти. Это дело каждого человека. Новосибирск — наш дом, поэтому я уверен: если каждый осознает это и приложит хотя бы немного усилий, город станет намного чище и будет радовать нас все лето и всю осень, — констатировал он.
Фото предоставлено One Company. Автор фото: Виталий Лукин
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