На Михайловской набережной собрали более 1,5 тонн мусора

Всероссийский субботник прошел на Михайловской набережной Новосибирска. В нем приняли участие представители бизнеса в сфере недвижимости. Организаторы — мультифункциональный комплекс Freedom, платформа для брокеров Realt.One и агентство недвижимости «Все новые дома». За три часа участники субботника собрали 80 мешков мусора общей массой более 1,5 тонн.

Субботник проходил в зеленой зоне Михайловской набережной недалеко от реконструируемого парка «Городское начало». Во время короткого перерыва для волонтеров работала полевая кухня.

— Я считаю, что субботник — это очень хорошая традиция, которая прививает правильные человеческие ценности, поэтому ее ни в коем случае нельзя забывать и нужно обязательно продолжать, — отметил директор направления Realt.One Александр Свежинцев.

Руководитель агентства недвижимости «Все новые дома» Олег Губарьков подчеркнул, что на Михайловской набережной ежедневно проводят время тысячи людей.