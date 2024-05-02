Блогер Дава подарил Киркорову сумку Louis Vuitton

Новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton. Подарок был приурочен ко дню рождения певца, который он отметил 30 апреля. В этот день Киркорову исполнилось 57 лет.

Вечеринку по случаю своего дня рождения Киркоров провёл в узком кругу друзей. Среди гостей были Яна Рудковская, Ольга Бузова и другие известные артисты.

На своей странице в социальных сетях блогер Дава опубликовал фотографии с вечеринки и подписал их: «Ну что, снова 18?».

Сумка, которую он подарил Киркорову, выглядит очень элегантно. Она выполнена из яловой кожи и относится к новой коллекции дома моды Louis Vuitton. Стоимость такой сумки – 2,5 миллиона рублей.

Ранее Дава и Киркоров много взаимодействовали на съемках проекта «Сокровища Императора». Там Филипп часто намекал, что у сибиряка остались чувства к Ольге Бузовой, а у нее ― к нему. Но в результате пара так и не воссоединилась.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский блогер Дава довел до слез Ольгу Бузову.