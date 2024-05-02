Мигрантов-рецидивистов задержали на транспортных объектах в Новосибирске

В Новосибирске ОМОН устроил облавы на объектах транспортной инфраструктуры по выявлению нелегальных мигрантов. В операции также приняли участие транспортные полицейские и оперативники ФСБ.
По итогам мероприятий были задержаны 7 иностранцев, нарушивших закон РФ.
— На территории одного из объектов были задержаны двое нарушителей. Оба иностранца ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, однако, так и не оформили в установленном порядке разрешительные документы и не выехали на родину. На другом из объектов транспортные полицейские задержали пятерых нарушителей миграционного законодательства, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
Все семеро задержанных привлекли за нарушение режима пребывания.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирскую область покинули 5628 мигрантов за неделю. За этот же период в сибирский мегаполис въехали 7 983 иностранцев.
Фото, видео предоставлено Управлением на транспорте МВД по СФО.
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