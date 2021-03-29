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На модернизацию новосибирского «Горводоканала» необходимо около 9 млрд рублей

  • 29/03/2021, 18:04
Автор: Евгения Серёгина
vodokanal
Без техперевооружения предприятие не сможет очищать стоки до прописанных в законе нормативов, а также решить проблему с утилизацией остатка.

В МУП «Горводоканал» прорабатывается программа повышения экологической эффективности предприятия, которая предусматривает техническое перевооружение существующих очистных сооружений с изменением технологии водоочистки. В частности, предполагается реконструкция всех аэротенков с обустройством специальных зон удаления азота, фосфора и зон окисления органики и азота. Об этом главный инженер предприятия Юрий Багаев сообщил на расширенном заседании рабочей группы горсовета по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска. По информации инженера, в каждом аэротенке потребуется установить свыше 800 аэраторов и не менее 16 мешалок, а также поставить насосы внутри концентрационных потоков между зонами. Не исключается и строительство дополнительных аэротенков, отстойников, фильтровальной станции, насосной станции подкачки. Кроме того, предполагается замена воздуходувного оборудования с полной автоматизацией управления. Параллельно предстоит решить и проблему утилизации осадка: заполненность специальных площадок позволит их эксплуатировать только до 2024 года. Полное техперевооружение МУП «Горводоканал» планируется провести за 9 лет.

Со старением оборудования идет рост концентраций загрязняющих веществ за счет приема высококонцентрированных стоков с предприятий и увеличения привозимых отходов из частного сектора, говорит Багаев. По взвешенным веществам 37% прироста, по органическим 57%, по азоту 92%. Это приводит к росту объема образующихся осадков.

По словам инженера, один из основных факторов, давших толчок к будущей модернизации, — данные замеров очищенной сточной воды, согласно которым объем взвешенных веществ составил 15 мг/л, органических веществ 12, азота аммонийного 3,1. При этом, согласно ряду постановлений правительства РФ, в 2020 году были установлены новые показатели качества очищенной сточной воды, согласно которым предельная концентрация взвешенных веществ не должна превышать 10мг/л, органики 8, азота 1.

Пока открытым остается вопрос финансирования программы техперевооружения. По предварительным «прикидкам», весь комплекс необходимых работ обойдется порядка 7-9 млрд рублей. Такие данные привел директор «Горводоканала» Юрий Похил.

Если есть федеральный посыл, то есть, как вариант, надежда, что каким-то образом за ним будут закрепляться и федеральные средства, сообщил Похил, отвечая на вопрос участников заседания о финансовых перспективах проекта. Мы в поиске. Чтобы понимать, где брать ресурс для глубокой модернизации сооружений, у нас есть 3-4 года, чтобы выйти на проектирование, экспертизы в этот период, в том числе заниматься поиском средств. Не исключено, что будут привлечены деньги муниципалитета, региона и федерального правительства.

По информации МУП «Горводоканал», предприятие принимает сточные воды Новосибирска, Оби, Бердска и поселков, прилегающих к областному центру. Протяженность обслуживаемых сетей составляет 1,6 тысячи км, количество насосных станций — 87, потребление электроэнергии — 100,5 млн кВт*час/год. 52 из 80 насосных станций переведены на автоматизированное управление. В 2018 году в рамках программы модернизации 2 насоса заменены на новые с сохранением производительности, но менее энергоемкие (с мощностью двигателя 1 тысяча кВт). Общая производительность очистных сооружений — 600 тысяч куб. м/сутки, фактически в настоящее время поступают до 500 куб. м/сутки.

Фото с сайта Горводоканала 

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : модернизация загрязняющие вещества Горводоканал


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