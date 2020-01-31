На начало года задолженность по имущественным налогам физлиц в регионе составляет 2,8 млрд руб.

Налоговые органы региона приступили к принудительному взысканию долгов по имущественным налогам физических лиц, в том числе совместно со службой судебных приставов через арест имущества должников в рамках возбужденного исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Так, судебными приставами совместно с Межрайонной ИФНС России № 13 по г. Новосибирску был наложен арест на автомобиль Ниссан Жук, собственником которого является жительница г. Новосибирска, имеющая задолженность по земельному налогу в размере более 800 тыс. рублей. Арестованное транспортное средство было эвакуировано на штрафную стоянку, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству в том случае, если должник не погасит долг, автомобиль будет продан, средства от его реализации будут направлены в счет погашения долга.

— Такая мера взыскания налоговой задолженности предусмотрена статьей 64 Закона об исполнительном производстве РФ, когда в целях обеспечения исполнения исполнительного документа судебные приставы имеют право накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, — уточнила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

В УФНС подчеркнули, что зачастую, после ареста имущества, должники в срочном порядке изыскивают денежные средства для погашения долга. Так, жительница г. Новосибирска, автомобиль которой был арестован, уже уплатила 200 тыс. рублей, а оставшуюся часть задолженности собирается погасить в феврале текущего года.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц составляет 2,8 млрд руб. Уже в декабре налоговые органы Новосибирской области начали направлять должникам, не уплатившим имущественные налоги в срок до 2 декабря 2019 г., требования об уплате налогов и сборов.

— Требования размещены в личных кабинетах 76,5 тысячи налогоплательщиков, общая сумма долга которых – почти 485 млн рублей. Кроме того, требования направлены 764 налогоплательщикам, задолженность которых превышает 50 тыс. рублей у каждого (общая сумма их долга составляет 92,4 млн рублей). В настоящее время идет подготовка к массовой рассылке требований об уплате налога с задолженностью менее 50 тыс. рублей, — рассказали в региональном УФНС.

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