Урожай овощей и рост производства мяса замедлили инфляцию в Новосибирской области

Инфляция в Новосибирской области в декабре 2019 года опустилась ниже 3%. Основной вклад в ценовую динамику внесла продовольственная инфляция, которая снизилась до 1,6% после 2,8% в ноябре, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— В Новосибирской области в 2019 году выросло производство птицы. Это снизило годовые темпы прироста цен на куриное мясо практически до нуля к декабрю 2019 года. А мясо индейки в последний месяц года стоило на 6% дешевле, чем годом ранее. Динамика цен на курицу влияет и на рынок свинины как самого близкого по стоимости мяса. Свинина в декабре в годовом выражении подорожала меньше чем на 1%. Прирост цен на говядину и баранину замедлился, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что производство овощей закрытого грунта в регионе в прошлом году, по данным минсельхоза Новосибирской области, выросло до 39 тыс. тонн в год благодаря открытию новых тепличных комплексов.

— В результате в декабре огурцы подешевели по сравнению с декабрем прошлого года. Они вошли в тройку самых подешевевших за год продуктов питания вместе с сахаром и картофелем. За год цены на эти продукты снизились на 16-30%. Сахар продолжал дешеветь из-за рекордных урожаев сахарной свеклы последних двух лет. На стоимости картофеля сказался хороший урожай овощей этого года. Капуста, лук, морковь и свекла также в декабре стоили дешевле, чем год назад, — уточнили в пресс-службе.

Ускорился прирост цен на рыбу лососевых пород и красную икру. Это связано с сокращением вылова рыбы на Дальнем Востоке.

Непродовольственная инфляция составила 2,2% в декабре после 2,6% в ноябре. Повлияли умеренная динамика потребительской активности и укрепление рубля. В декабре дешевле, чем год назад, стоили смартфоны (на 11,5%), персональные компьютеры (на 3,7%), телевизоры (на 4,6%).

Инфляция в сфере услуг замедлилась до 6,7% в декабре после 7,2% в ноябре. Индексация стоимости проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях была менее значительной, чем в конце 2018 года.

— Инфляция услуг сохраняется на уровне выше среднего по стране. В октябре 2019 года в Новосибирской области значительно подорожали услуги сотовых операторов. Компании компенсируют растущие затраты на исполнение требований закона о хранении и защите данных и отмену платы за внутренний роуминг. Связь занимает примерно седьмую часть в расходах на услуги, которые входят в потребительскую корзину для расчета инфляции, то есть значительно влияет на общий показатель, — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В I квартале 2020 года Банк России прогнозирует годовую инфляцию в целом по России ниже 3%, когда эффект повышения НДС выйдет из расчета. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области