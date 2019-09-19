На наливной насосной станции «Сокур» модернизируют оборудование

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел повторно представленные проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию площадки «Сокур-1» на линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур» трубопроводной системы «Транснефти». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что текущая программа реконструкции наливной насосной станции «Сокур», состоящей из пяти производственных площадок, рассчитана на шесть лет — с 2018 по 2023 годы. Ее главная цель — модернизация технологических объектов, построенных в конце пятидесятых годов прошлого века, которая позволит обеспечить надежность поставок нефтепродуктов, а также соблюдение новых требований стандартов экологической и промышленной безопасности.

— Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по реконструкции технологических мощностей на площадке Сокур-1. Старые чугунные насосные агрегаты заменят на современные. Помимо монтажа насосного оборудования также планируется размещение новых технологических трубопроводов, узлов запорной арматуры и регулирования давления, кабельной эстакады и другого основного и вспомогательного оборудования, — говорится в сообщении пресс-службы.

По завершении реконструкции технологический комплекс сливо-наливной насосной станции Сокур-1 обеспечит одновременную подачу смеси дизельного топлива от резервуаров хранения до железнодорожной эстакады и Сокурской нефтебазы, а также внутрипарковую перекачку при доведении смеси нефтепродуктов до требуемого качества. Проектная производительность станции в направлении железнодорожной эстакады составит 1,035 млн тонн в год, в направлении нефтебазы — 0,212 млн тонн в год.

В пресс-службе отметили, что ранее эксперты Омского филиала выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектов второго и третьего этапов комплексной реконструкции линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур» Новосибирского районного нефтепроводного управления — филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь».

Проектировщик — АО «Гипротрубопровод»

Фото: АО «Транснефть – Западная Сибирь»