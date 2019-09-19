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«Ситроникс» подсветит пешеходный переход

Компания заявила о готовности сделать Новосибирску комплексное предложение.
  • 19/09/2019, 12:15
Автор: Юлия Данилова
«Ситроникс» подсветит пешеходный переход
Выходить на муниципалитет с глобальным проектом «Умный город» «Ситроникс» планирует в 2020 году.

— Сейчас в Новосибирске у нас уже реализован пилотный проект по созданию сквера с «умными» многофункциональными опорами освещения —  на улице Кошурникова. Это тиражируемое решение, которое, на наш взгляд, будет востребовано не только в городских парках, но и на территории всего города. Его же мы планируем использовать для управления всей городской инфраструктурой в рамках платформы «Умный город», —  сообщила корреспонденту InfoPro54 в кулуарах форума «Технопром» вице-президент по стратегии АО «Ситроникс» Елена Шульгина.

«Ситроникс» начал внедрять в Новосибирске «умные» проекты

«Ситроникс» начал внедрять в Новосибирске «умные» проекты

Кроме того, компания планирует обкатать в Новосибирске «пилот», который входит в большой проект, связанный с интеллектуальным управлением транспортными потоками: обеспечение безопасности граждан и предупреждение ДТП на пешеходных переходах.

— Мы проанализировали большое количество информации, связанной с ДТП на пешеходных переходах, в которых наносился ущерб жизни и здоровью граждан, и разработали решение по предупреждению возникновения таких ситуаций, — пояснила Шульгина.

Компания планирует мониторить процесс перехода пешехода через дорогу. В тот момент, когда человек будет ступать на проезжую часть, включится подсветка, сопровождающая его движение. По оценкам экспертов «Ситроникс», это позволит водителям своевременно видеть не только дорожный знак пешеходного перехода, но и самого пешехода.

— Это будет совершенно другая моторика, так как водители гораздо раньше нажимают на тормоз, видя движущийся объект. За счет этого мы планируем сократить количество ДТП на аварийных участках, — продолжает Елена Шульгина.

Как отметил на пресс-конференции в ТАСС накануне форума начальник департамента промышленности и инновационной политики мэрии Новосибирска Александр Люлько, такая технология в России пока нигде не применяется.

Сейчас компания выбрала три участка концентрации ДТП в Новосибирске и предложила мэрии города оборудовать один из них интеллектуальной системой для отработки «пилота». Сбор данных и анализ результатов займут несколько месяцев. Инвестором проекта выступит «Ситроникс». По оценкам компании, на его реализацию потребуется около 1 млн рублей.

«Ситроникс» откроет в Новосибирске «экспертный офис»

«Ситроникс» откроет в Новосибирске «экспертный офис»

— Пилотные проекты мы реализуем за свой счет, так как хотим показать эффективность наших решений, чтобы муниципалитет и граждане почувствовали их пользу. Кроме того, все эти «пилоты» в итоге интегрируются в одну большую интернет-платформу — проект «Умного города», с которым мы уже готовы выходить к мэрии Новосибирска и правительству области. Сейчас формируем «дорожную карту» по его реализации и надеемся, что инициатива будет поддержана всеми органами власти, — рассказала собеседник InfoPro54. — О каком формате сотрудничества может идти речь — ГЧП или концессии — пока сказать сложно. Все будет зависеть от решения муниципалитета.

Комментируя способы монетизации глобального проекта, Шульгина отмечает, что получается довольно сложная конструкция. Элементами «Умного города» является цифровая инфраструктура. «Ситроникс» планирует зарабатывать и возвращать вложенные в ее развитие средства на использовании и агрегации базы данных, аналитических сервисов.

Выходить на муниципалитет с глобальным проектом «Умный город» «Ситроникс» планирует в 2020 году.

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