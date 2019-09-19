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После проверки прокурора «Коченевская птицефабрика» погасила задолженность по страховым взносам

Долг предприятия составлял почти 10,7 млн рублей.
  • 19/09/2019, 11:30
После проверки прокурора «Коченевская птицефабрика» погасила задолженность по страховым взносам

Прокуратура Коченевского района Новосибирской области проверила в ЗАО «Коченевская птицефабрика» исполнение законодательства об обязательном социальном страховании, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что в организации перед работниками образовалась задолженность по уплате страховых взносов, в т.ч. на обязательное социальное страхование, на общую сумму почти 10,7 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что согласно трудовому законодательству обеспечение права на социальное страхование работников является основным принципом правового регулирования. Работодатель обязан осуществлять обязательное страхование работников и уплачивать в установленные срок и размере страховые взносы.

С целью восстановления прав трудового коллектива прокурор района внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

— В результате прокурорского вмешательства задолженность по уплате страховых взносов в настоящее время полностью погашена, — отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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