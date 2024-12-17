На Неделю звезд хоккея в Новосибирской области ищут волонтеров

С 1 по 9 февраля 2025 года на многофункциональной «Сибирь-Арене» пройдет Неделя звезд хоккея. Для организации и проведения спортивного праздника правительство области планирует привлечь порядка 100 волонтеров. Добровольцам предстоит работать со зрителями в точках активностей, помогать болельщикам в перемещении по арене, а организаторам — во внутренних процессах и так далее. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что хоккей популярен в нашем регионе, «Сибирь-Арена» всегда собирает полные трибуны болельщиков, а волонтерство — это «уникальная возможность погрузиться в атмосферу, а также привлечь к спорту еще большее количество неравнодушных людей.
На память о грандиозном празднике спорта у волонтеров останутся комплект брендированной одежды с символикой Недели звезд хоккея, сувенирные шайбы и благодарственные письма. А самые лучшие из них разыграют между собой джерси с автографами всех хоккеистов-участников Матча звезд. Помимо этого, каждый желающий старше 18 лет сможет претендовать на работу в волонтерском корпусе Фонбет Недели Звезд Хоккея.
Ранее стало известно, что количество мест в «Сибирь-Арене» увеличат в преддверии Матча звёзд КХЛ.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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