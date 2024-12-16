Мэр Новосибирска встретится в Минске с проектировщиками метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев работает в Минске в составе делегации от Новосибирской области. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

В рамках визита у Кудрявцева запланированы встречи с руководством Минска, а также посещение ведущих предприятий, в том числе машиностроительного завода «БКМ-Холдинг», ОАО «Минскметропроект», ОАО «МАЗ», а также Центра управления движением ГП «Минсктранс».

Напомним, в августе Новосибирск подписал соглашение с белорусской компанией «Минскметропроект» по техническому консультированию и проектированию объектов метро.

В октябре-ноябре мэрия планировала объявить конкурс по проектированию продолжения строительства Дзержинской линии метро. Однако он до сих пор не объявлен. На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в бюджете по-прежнему заложены 600 млн рублей на проектирование Дзержинской линии.

— Лимиты на проектирование есть, город готовит конкурсную документацию. До конца года она будет завершена и конкурс, возможно, будет объявлен. Есть основания предполагать, что в 2025 году подрядчик может приступить к работе. Срок проектирования займет не менее 1,5 лет. Будем надеяться, что к концу 2026 года у нас будет документация с экспертизой и дальше возникнет задача поиска инструментов финансирования строительных работ, — пояснил Травников.

Глава региона также отметил, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро, поэтому он предложил городу посмотреть на московских и белорусских проектировщиков.

Интерес к проектированию и строительству метров в Новосибирске также проявляют китайские компании. Об этом в июле сообщали представители China Railway Tunnel Group (CRTG).

Ранее редакция сообщала о том, что станцию метро «Спортивная» планируется сдать в 2025 году.